Hatay’da simge yapılar afet sonrası yeniden inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın simge yapılarından olan Valilik ve Meclis binaları da hasar görmüştü. İki yapıda inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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