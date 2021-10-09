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Hatay'da satırlı dehşet: Genç kadına defalarca vurdu! Korkunç anlar kamerada

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Giriş: 09.10.2021 17:29
Hatay'da, kendisini satırla kovalayan kişiden kaçan kadın, dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığınıp, yardım istedi. Tavla oynayanların müdahale etmemesi üzerine satırlı saldırgan, kadına defalarca vurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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