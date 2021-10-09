09 Ekim 2021, Cumartesi
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Hatay'da satırlı dehşet: Genç kadına defalarca vurdu! Korkunç anlar kamerada
Hatay'da, kendisini satırla kovalayan kişiden kaçan kadın, dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığınıp, yardım istedi. Tavla oynayanların müdahale etmemesi üzerine satırlı saldırgan, kadına defalarca vurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şüphelinin yakalandığı belirtildi.