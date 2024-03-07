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Hatay'da sağanak yağış şehri ele geçirdi!

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Giriş: 07.03.2024 09:08
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahile yakın kesimlerdeki caddelerde su baskınları yaşandı.
Hatay’da sağanak yağış şehri ele geçirdi!
Hatay'da sağanak yağış şehri ele geçirdi!
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