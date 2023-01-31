31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hatay’da petrol heyecanı! "38 noktada petrol sızıntısı, gaz çıkışı var"

Hatay’da petrol heyecanı! "38 noktada petrol sızıntısı, gaz çıkışı var"

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 13:12
Hatay’ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde 1989'da bir şirket tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde petrol yok diye kapatılan kuyulardan gaz sızmaları vatandaşlara petrol umudu verdi. Bölgedeki kuyulardan temin ettikleri hidrojen çalışmaları ile toplam karbon oranlarına baktıklarında petrol varlığını ispat ettiklerine değinen Prof. Dr. Ergün Yaşar, bölgede yaklaşık olarak 38 noktada petrol sızıntısı gaz çıkışlarının bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.
Hatay’da petrol heyecanı!
Hatay’da petrol heyecanı!
Hacker çetesinden yeni dolandırıcılık yöntemi!
Hacker çetesinden yeni dolandırıcılık yöntemi!
Emir’in acı ölümünde yeni detay!
Emir'in acı ölümünde yeni detay!
Sürü halinde köye indiler
Sürü halinde köye indiler
Her yerde aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
Her yerde aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u katletmişti!
Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u katletmişti!
İstanbul’da trafikte dehşet!
İstanbul’da trafikte dehşet!
SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Kimyasal madde zehirlenmesi: 2 ölü!
Kimyasal madde zehirlenmesi: 2 ölü!
Ankara’da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Elçin Afacan bir deri kemik kaldı
Elçin Afacan bir deri kemik kaldı
Meydan bahanesiyle ağaç kıyımı
Meydan bahanesiyle ağaç kıyımı
Daha Fazla Video Göster