Hatay’da petrol heyecanı! "38 noktada petrol sızıntısı, gaz çıkışı var"

Hatay’ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde 1989'da bir şirket tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde petrol yok diye kapatılan kuyulardan gaz sızmaları vatandaşlara petrol umudu verdi. Bölgedeki kuyulardan temin ettikleri hidrojen çalışmaları ile toplam karbon oranlarına baktıklarında petrol varlığını ispat ettiklerine değinen Prof. Dr. Ergün Yaşar, bölgede yaklaşık olarak 38 noktada petrol sızıntısı gaz çıkışlarının bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.