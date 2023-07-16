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Hatay'da orman yangını

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Giriş: 16.07.2023 15:28
Hatay'da Belen ilçesindeki ormanda  bilinmeyen nedenle yangın çıktı, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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