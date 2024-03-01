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Hatay'da muhtar adayına cinsel içerikli tuzak! Görüntülü aramayı kabul etti hayatının şokunu yaşadı

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Giriş: 01.03.2024 10:26
Hatay'da muhtar adayı İsmail Bayır, telefonuna gelen görüntülü aramayı yanıtladı. Ancak 4 saniyelik görüşme sonrası başına gelmeyen kalmadı. Dolandırıcılar tarafından fotoğrafı cinsel içerikli sitede kullanılan Bayır, gelen tehdit telefonlarıyla ne yapacağını şaşırdı.
Hatay’da muhtar adayına cinsel içerikli tuzak!
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