Hatay'da muhtar adayına cinsel içerikli tuzak! Görüntülü aramayı kabul etti hayatının şokunu yaşadı

Hatay'da muhtar adayı İsmail Bayır, telefonuna gelen görüntülü aramayı yanıtladı. Ancak 4 saniyelik görüşme sonrası başına gelmeyen kalmadı. Dolandırıcılar tarafından fotoğrafı cinsel içerikli sitede kullanılan Bayır, gelen tehdit telefonlarıyla ne yapacağını şaşırdı.