Hatay’da mucize kurtuluş! 203 saat sonra bir kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar alan Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler Burçak Apartmanı’ndan 40 yaşında bir kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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