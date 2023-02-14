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Hatay’da mucize kurtuluş! 203 saat sonra bir kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 14.02.2023 15:18
Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar alan Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler Burçak Apartmanı’ndan 40 yaşında bir kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
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