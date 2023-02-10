10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada

Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2023 16:41
Hatay'da göçük altındaki minik Ayşenur, kendisini kurtarmak için gelen abilerine, “Çok susadım çabuk olun” diye seslendi. Kurtarma ekipleri minik Ayşenur'u sıkıştığı yerden kurtardı. Yine Hatay'da enkaz altında kalan bir kadın bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan çıkan kadın, Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. İşte o anlar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatay’da mucize kurtuluşlar!
Hatay’da mucize kurtuluşlar!
TIR’larını gaspçıları yakalandı!
TIR’larını gaspçıları yakalandı!
107. saatte 2 mucize daha yaşanıyor!
107. saatte 2 mucize daha yaşanıyor!
Enkazdan kurtarılan genç: Dışarısı daha soğuk
Enkazdan kurtarılan genç: Dışarısı daha soğuk
İlk isteği kitapları oldu!
İlk isteği kitapları oldu!
Anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
Anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman’da hasarın boyutu
Adıyaman'da hasarın boyutu
Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın ortaya çıkan videosu kahretti
Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın ortaya çıkan videosu kahretti
Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısıyla hayata tutundu
Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısıyla hayata tutundu
5 katlı bina yan yattı
5 katlı bina yan yattı
Kur’an-ı Kerim ile hayata tutundu!
Kur'an-ı Kerim ile hayata tutundu!
A Haber mucizeyi böyle duyurdu!
A Haber mucizeyi böyle duyurdu!
Daha Fazla Video Göster