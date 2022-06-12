Hatay’da korku dolu ölümcül yılan paniği! Eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakalayıp, doğaya saldığı anlar kamerada! Kimse bu kadarını beklemiyordu ölümcül yılanı tek hamlede yakaladı…

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar, doğada kendilerini göstermeye başladı. Hassa ilçesinde de bir eve giren yılan, korku ve endişeye neden oldu. Ev sahipleri, bölgede 'Yılancı Mustafa' olarak tanınan Mustafa Göktürk'e ulaştı. Göktürk, otomobiliyle gittiği evde yılanı elleriyle yakalayıp doğaya bıraktı.