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06.10.2019
Hatay’da kontrolden çıkan minibüs tarlaya yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Hatay'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Veysel Karnup (33) idaresindeki 31 AAU 272 plakalı minibüs, Kumlu-Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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