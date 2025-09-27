Hatay’da kıtaları aşan aşk: Ganalı gelinle renkli düğün

Hatay’ın Payas ilçesinde Bayram Oğuz Yıldızhan, Ganalı Gifty Adams ile dünya evine girdi. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleşen düğünde, Ganalı gelin ve ailesi çifte telli oynadı, halaylar çekti ve doyasıya eğlendi. İki yıl süren arkadaşlığın ardından evlenen çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Gelin Gifty Adams, özel günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederken, damat Bayram Oğuz Yıldızhan ise eşinin hem yabancı hem de kendi kültürlerinden biri gibi sevecen olduğunu belirtti. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

