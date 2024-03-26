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Hatay'da katliam gibi kaza! Tır karşı şeride geçti otomobili altına aldı: 6 ölü, 1 yaralı

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Giriş: 26.03.2024 16:02
Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen bir tır karşı yönden gelen otomobili altına aldı. Feci kazada araç hurdaya dönerken; 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
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