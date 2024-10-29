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Hatay’da karşıya geçemeye çalışan kadına motor çarptı

Hatay’da karşıya geçemeye çalışan kadına motor çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 11:57
Hatay'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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