29 Ekim 2024, Salı
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Hatay’da karşıya geçemeye çalışan kadına motor çarptı
Hatay'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.