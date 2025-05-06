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Hatay’da Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

Hatay'da Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 01:37
Her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde kutlanan Hıdırellez nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okuyup, dilek tuttu. Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar daha sonra sahile inip yakılan ateşin üzerinden atladı ve kağıda yazdıkları dileklerini denize attı.
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