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Hatay'da hafriyat kamyonu 5 metrelik duvardan böyle uçtu

Hatay'da hafriyat kamyonu 5 metrelik duvardan böyle uçtu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 09:30
Hatay'da yola dökülen sıvının etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kameraya yansıdı.
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Hafriyat kamyonu böyle uçtu
Hafriyat kamyonu böyle uçtu
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