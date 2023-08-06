Hatay'da görenleri korkutan bina! Herkes depremde bu hale geldiğini sandı gerçek bambaşka çıktı

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan 6 katlı yamuk bina, görünümüyle vatandaşları tedirgin ediyor. Herkesin depremde bu hale geldiğini düşündüğü binanın hikayesi ise ilginç...

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