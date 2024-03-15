15 Mart 2024, Cuma
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Bagaja bile göçmen saklamışlar
Hatay'da emniyet güçleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı operasyonlarda 16 organizatör mahkemece tutuklanırken, 123 kaçak göçmen yakalandı. Araç bagajına adeta istiflenen göçmenlerin yakalanma anı ise kameraya yansıdı.