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Hatay'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

DHA
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Giriş: 06.05.2023 21:46
Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.
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