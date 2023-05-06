06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Hatay'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.