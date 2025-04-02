02 Nisan 2025, Çarşamba
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Hatay'da feci kaza kamerada! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Yaralılar kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kameraya yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.