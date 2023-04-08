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Hatay’da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı: Sonumuzun geldiğini düşündüm

İHA
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Giriş: 08.04.2023 13:52
6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı sebebiyle derin yarıklar meydana geldi. Depremde çiftlik evinin bulunduğu geniş alanda 3 metrelik bir çökme, 7 metrelik de batıya doğru kayma görüldü. Öte yandan deprem nedeniyle yarılan topraktan deniz kumuyla birlikte buharlı su çıkan kaynaklar oluştu. Yaşanan felaketin çiftlik evinde oluşturduğu dehşet drone ile görüntülendi.
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