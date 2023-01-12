12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hatay'da evine girmeye çalışan hırsızı kapı deliğinden görüntüledi

Hatay'da evine girmeye çalışan hırsızı kapı deliğinden görüntüledi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 16:20
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde ikamet eden H.D.R. evde bulunduğu esnada kapı zili çalındı. Kapı deliğinden baktığında dilenci olduğunu fark eden ev sahibi, kapıyı açmaması üzerine kapısının zorlama yoluyla açmaya çalışıldığını fark etti. O anları cep telefonu ile kaydeden müşteki, kendisini fark eden şüphelinin kaçması üzerine jandarmaya haber verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Suç Araştırma Timi (JASAT) timi kısa sürede harekete geçerek şüpheli P.A. adlı kadını aynı mahallede gözaltına aldı.
Hatay’da hırsızı kapı deliğinden görüntüledi
Hatay'da hırsızı kapı deliğinden görüntüledi
Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
Almanya’dan Zongudak’a mezar yolculuğu!
Almanya’dan Zongudak’a mezar yolculuğu!
Soğuğu Sibirya ile yarışıyor!
Soğuğu Sibirya ile yarışıyor!
Nasıl yapılıyorlar?
Nasıl yapılıyorlar?
Rüyasında gördüğü hazinenin peşine düştü!
Rüyasında gördüğü hazinenin peşine düştü!
Hurdacıyı çekiçle kafasına vurarak öldürdüler!
Hurdacıyı çekiçle kafasına vurarak öldürdüler!
Zerrin’in sır ölümünde yeni gelişme!
Zerrin'in sır ölümünde yeni gelişme!
Sofraların vazgeçilmezi! Vitamin dolu...
Sofraların vazgeçilmezi! Vitamin dolu...
Okula giderken köpeklerin saldırısına uğradı!
Okula giderken köpeklerin saldırısına uğradı!
Ümraniye’de feci kaza!
Ümraniye'de feci kaza!
Fatura cinayetine küfür indirimi!
Fatura cinayetine küfür indirimi!
Daha Fazla Video Göster