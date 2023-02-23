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Hatay’da enkazdan 63 saat sonra sağ kurtarıldı! Lise öğrencisi nasıl hayatta kaldığını anlattı

İHA
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Giriş: 23.02.2023 13:53
6 Şubat saat 04.17’de Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Hatay’ın  Antakya ilçesinde 5 katlı apartmanın enkazında kalan lise öğrencisi 63. saatte sağ çıkarıldı. Depremden her şeyin üstüne yıkıldığını söyleyen Gürkan Öztürk, nasıl hayatta kaldığını anlattı.
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