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Hatay’da enkazdan 138 saat sonra kurtarılan Emine teyze Türkiye’yi ağlattı: Beni özel hastaneye götürmeyin param yok

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Giriş: 13.02.2023 15:48
Asrın felaketi Türkiye’yi sarstı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden etkiledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından 138 sonra yaralı olarak çıkarılan 51 yaşındaki Emine Doğu, kendisine ambulansta müdahale eden Tekirdağ'dan gelen sağlık ekiplerine, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi.  Bunun üzerine Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim" karşılığını verdi. İşte herkesi ağlatan Emine teyze...
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