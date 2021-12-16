Hatay'da Düğün konvoyundakiler trafiğe kapattıkları yol üzerinde göbek attılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, arkalarında oluşan araç kuyruğuna rağmen göbek atarak oynadı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, yolu kapattığı tespit edilen 5 aracın sürücüsüne toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesti.

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