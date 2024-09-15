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Hatay'da Dörtyol'da kaza: Motosikletli sürücüye böyle çarptı

Hatay'da Dörtyol'da kaza: Motosikletli sürücüye böyle çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 09:41
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kameraya yansıdı.
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