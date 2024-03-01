01 Mart 2024, Cuma
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Hatay'da devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı, kaza sonrası can pazarı kameraya yansıdı
Kaza, Hatay - Adana otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde meydana geldi. İ.S. idaresindeki plakalı 31 M 0640 Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Aracın devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 12 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.