Hatay'da depremzedeler bu bayramı yeni evlerinde geçirecek

Hatay'da kura ile ev sahibi olan depremzedeler bu bayramı yeni evlerinde geçirecek. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Güngör ailesine konuk oldu. İşte tüm detaylar…

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