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Hatay'da depremzedeler bu bayramı yeni evlerinde geçirecek

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 08.04.2024 14:59
Hatay'da kura ile ev sahibi olan depremzedeler bu bayramı yeni evlerinde geçirecek. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Güngör ailesine konuk oldu. İşte tüm detaylar…
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