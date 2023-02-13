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Hatay'da depremin 175. saatinde mucizenin adı Naide Umay

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Giriş: 13.02.2023 11:50
Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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