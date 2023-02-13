13 Şubat 2023, Pazartesi
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Hatay'da depremin 175. saatinde mucizenin adı Naide Umay
Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.