Hatay’da depreme yakalanan prematüre bebek Konya’da hayata tutundu! İşte “Masal” gibi bir hikaye

Hatay’da 7 ay önce prematüre doğan Masal bebek, beynindeki kanama sebebiyle tedavi gördüğü hastanede asrın felaketine yakalandı. Konya’ya sevk edilen ve burada tedavi edilen Masal bebeğin ailesinden ise haber yoktu. Hastane personeli dedektif gibi iz sürüp bebeğin ailesine ulaştı. İşte herkesi duygulandıran hikayenin ayrıntıları...

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