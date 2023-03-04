04 Mart 2023, Cumartesi
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Hatay'da depreme doğumda yakalandı! Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı
Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Asrın felaketine Hatay'da hastanede doğumda yakalanarak sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Fatma Ateş, çocuğuna şükreden anlamına gelen 'Hamit' ismini verdi. Depremin ardından çadıra yerleşen çiftin bebeğinin ihtiyaçlarını ise Mehmetçik karşıladı.