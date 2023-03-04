04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hatay'da depreme doğumda yakalandı! Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı

Hatay'da depreme doğumda yakalandı! Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2023 12:26
Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Asrın felaketine Hatay'da  hastanede doğumda yakalanarak sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Fatma Ateş, çocuğuna şükreden anlamına gelen 'Hamit' ismini verdi. Depremin ardından çadıra yerleşen çiftin bebeğinin ihtiyaçlarını ise Mehmetçik karşıladı.
EYT’liler dikkat: Geçersiz olmasın
EYT'liler dikkat: Geçersiz olmasın
Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı!
Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı!
2 bölge için toz taşınımı uyarısı
2 bölge için toz taşınımı uyarısı
The Garden Rezidans’ın çökme anı kamerada
The Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada
Piramitteki gizli geçit...
Piramitteki gizli geçit...
İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı?
İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı?
Gökhan Zan’ın acı günü!
Gökhan Zan'ın acı günü!
Yüreği güzel Fatma nine!
Yüreği güzel Fatma nine!
Savunması dehşete düşürdü
Savunması dehşete düşürdü
Doktorlar bile şoke oldu! Karnından çıkan...
Doktorlar bile şoke oldu! Karnından çıkan...
Koltuğu kesip biçtiler! Çıkanlar şoke etti
Koltuğu kesip biçtiler! Çıkanlar şoke etti
Hatay’daki dev yarık uzaydan gözüküyor
Hatay’daki dev yarık uzaydan gözüküyor
Daha Fazla Video Göster