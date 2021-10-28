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Hatay'da denizde botla gezen aile tarafından bulunan yaralı pelikan, kurtarılarak tedavi altına alındı

İHA
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Giriş: 28.10.2021 16:15
Denizde ailesi ile botla gezen Adem Erkol, ayağına ip dolanmış ve kanadı kırık olan pelikanın yardımına koştu. Pelikanı kurtaran Erkol, pelikanın kurtarılması için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, pelikanı teslim aldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Pelikanı kurtaran Adem Erkol, "Ailemle birlikte gezintiye çıkmıştık denizde gezinti esnasında deniz yüzeyinde beyaz bir şey olduğunu fark ettim. Çuval olduğunu sandım merakımı gidermek için oraya doğru ilerledim. Belki bir kuştur diye pelikan olabileceğini düşündüm. Oraya doğru ilerledikten sonra pelikan olduğunu fark ettim. Pelikana yaklaştıkça uçamadığını ve bizden yüzerek kaçtığını gördüm. Ayağında ip bağlıydı. Benim elimle çözemeyeceğim bir şekilde bağlıydı. İpi bıçakla kestim. Kanadının kırık olduğundan kaynaklı yetkililere haber verdim. Pelikanı bu şekilde orda bırakamazdım. Gagası yaralıydı, üzerinde böcekler vardı. Sahil güvenlik ekiplerine haber verdim. Sahil güvenlik ekipleri de sağolsun doğa korumaya haber vermişler. Geldiler, onlara battaniye sarıp teslim ettik" dedi.

Erkol, pelikanın durumunun iyi olduğunu ancak artık uçamayacağını belirterek, "Çünkü kanadının kırık olduğu yer çürümüş ve ayağı da kötü olmuş. Şuan durumu iyi. Ne olursa olsun yardıma muhtaç olan herhangi bir canlıya yardım etmek bizim görevimiz" ifadesini kullandı.
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