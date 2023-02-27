27 Şubat 2023, Pazartesi
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Hatay’da dehşete düşüren olay! Deprem değil, nakliye aracının asansörünün kopan halatı öldürüyordu
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketine Hatay’ın Samandağ ilçesindeki evinde yakalanan ve yan yatan apartmandan yara almadan ailesi ile birlikte çıkarak sağ kurtulan Kadir Söğüt, depremden 10 gün sonra dehşeti yaşadı. 4. Kattaki dairesinden özel eşyalarını almak için bindiği nakliye aracının asansörünün halatının kopması sonucu yaklaşık 12 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. İşte detaylar...