Hatay’da dağ ceylanları koruma altında

Hatay'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Hatay dağ ceylanı üretim istasyonunda 1387 Hatay dağ ceylanı yaşamını sürdürüyor. A haber ekibinden Mehmet Miras bu tesise girdi ve nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylanları görüntüledi. İşte o özel görüntüler.

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