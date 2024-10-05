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Hatay’da dağ ceylanları koruma altında

Hatay’da dağ ceylanları koruma altında

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 16:33
Hatay'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Hatay dağ ceylanı üretim istasyonunda 1387 Hatay dağ ceylanı yaşamını sürdürüyor. A haber ekibinden Mehmet Miras bu tesise girdi ve nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylanları görüntüledi. İşte o özel görüntüler.
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Dağ ceylanları koruma altında
Dağ ceylanları koruma altında
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