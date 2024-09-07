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Hatay'da çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi

Hatay'da çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 17:11
Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gökçegöz Katı Atık Depolama Tesisi'nde çöp gazından elektrik üretilerek 7 yılda 60 milyon TL gelir elde edildi.
Hatay’da çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi
Hatay'da çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi
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