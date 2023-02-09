Hatay’da bir aile depremde yok oldu! Minik beşizlerden geriye Muhammed kaldı

Depremde bir acı haber de Hatay'dan geldi. Hüseyin Huyluoğlu ve eşi, bir kızı ve beşiz çocuklarıyla enkaz altında kaldı. Ne yazık ki kurtulan sadece beşizlerden Muhammed oldu.

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