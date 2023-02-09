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Hatay’da bir aile depremde yok oldu! Minik beşizlerden geriye Muhammed kaldı

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 14:55
Depremde bir acı haber de Hatay'dan geldi. Hüseyin Huyluoğlu ve eşi, bir kızı ve beşiz çocuklarıyla enkaz altında kaldı. Ne yazık ki kurtulan sadece beşizlerden Muhammed oldu.
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