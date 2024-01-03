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Hatay'da balon balığı faciası! 7 kişilik aile hastanelik oldu

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Giriş: 03.01.2024 09:01
Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen ailedeki 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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