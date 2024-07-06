06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Hatay’da aracın su içen kediyi ezdiği anlar kamerada
Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde seyir halde ilerleyen bir araç, su içen kediyi ezerek üstünden geçti. Aracın evcil kediyi ezmesiyle acı çekerek öldüğü anlar ve sürücünün can çekişen hayvanı umursamadığı an kameraya an be an yansıdı. Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği olayda evcil kedinin sahiplerinin araç sürücüsünün tespit edilmesi amacıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.