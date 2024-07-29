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Hatay'da apartmanın deposu alevlere teslim oldu! Çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Hatay'da apartmanın deposu alevlere teslim oldu! Çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 21:45
Yangın, Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın depo kısmında yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken o anlar kameraya yansıdı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken binanın 1. katı ve zemin katı zarar gördü.
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