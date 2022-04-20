20 Nisan 2022, Çarşamba
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Hatay'da annesinin kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Elif bugün defnedildi! Asit içen anne kurtarılamadı
Psikolojik problemleri olduğu öne sürülen Bahar Sarıbaş'ın bıçaklayarak öldürdüğü 9 yaşındaki kızı Elif Eylül Sarıbaş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.