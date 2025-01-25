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Hatay’da alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'da alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.01.2025 08:30
Güncelleme:25.01.2025 08:30
Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobilin motor kısmı alev aldı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Hatay’da alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
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