Hatay’da alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobilin motor kısmı alev aldı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.

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