Hatay'da aile faciası! Anne ve 2 çocuğu neden öldü?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulunmuştu. Acı olaya ilişkin ekipler inceleme başlatmış ve hayatını kaybeden 3 kişinin zehirlenme ihtimali üzerinde durulmuştu. Olaya ilişkin yeni bir gelişme var mı? Soruşturma ne aşamada? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden aktardı.

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