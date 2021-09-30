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Hatay'da aile faciası! Anne ve 2 çocuğu neden öldü?

A Haber
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Giriş: 30.09.2021 11:26
Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulunmuştu. Acı olaya ilişkin ekipler inceleme başlatmış ve hayatını kaybeden 3 kişinin zehirlenme ihtimali üzerinde durulmuştu. Olaya ilişkin yeni bir gelişme var mı? Soruşturma ne aşamada? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden aktardı.
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