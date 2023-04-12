12 Nisan 2023, Çarşamba
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Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.