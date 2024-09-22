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Hatay'da 9 katlı binanın yerle bir olma anı drone kamerasında

Hatay'da 9 katlı binanın yerle bir olma anı drone kamerasında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 09:30
Hatay'ın Antakya ilçesinde 9 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar drone kamerasıyla anbean görüntülendi.
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