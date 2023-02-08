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Hatay'da 51 saat sonra gelen mucize

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Giriş: 08.02.2023 08:12
Hatay’da 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.
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51 saat sonra gelen mucize
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