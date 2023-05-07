Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Hatay genelinde ve Adana ile Osmaniye'nin de bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.Payas ilçesinde de depremi dışarda otururken hisseden 2 kişinin panikleyerek bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.Depremi hisseden vatandaşlardan Fatma Akın, 6 Şubat'ta meydana gelen depremi tekrar hissettiklerini ve panik yaşadıklarını kaydetti.

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