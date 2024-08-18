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Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 09:44
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.
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2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
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