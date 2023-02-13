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Hatay’da 178. saatte bir mucize daha! Derya Akdoğan enkazdan çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 13:26
Son dakika haberler… Depremden etkilenen Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da 26 yaşındaki Derya Akdoğan isimli kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Derya Akdoğan ekipler tarafından ambulansa taşındı ve hastaneye gönderildi. Tarihi ana tanıklık eden A haber muhabiri Yusuf Gül son gelişmeleri canlı yayında anlattı.
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