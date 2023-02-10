Hatay’da 102. saatte mucize! Ekipler 14 yaşındaki Ahmet’i canlı olarak çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinde mucizevi bir kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 14 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Diğer aile bireyleri için çalışmalar sürüyor.

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