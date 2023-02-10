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Hatay’a sahra hastanesi kuruldu! A Haber ekibi mucizeyi ekrana getirdi

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 13:23
Hatay’da depremden etkilenen vatandaşların hızlı şekilde tedavilerinin yapılması ve gerekirse sevk işlerinin gerçekleştirilmesi için sahra hastanesi kuruldu. Sahra hastanesindeki yapılanları anlatmak için bölgede giden A Haber ekiplerinden Elif Uzunoğlu bir mucizeyi öğrendi. Enkaz altında çıkarılan ve genel durumu iyi olan 3 aylık bebek sahra hastanesi getirildi. Babası bebeğini kurtarmak için ona siper oldu.
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