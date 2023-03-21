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Hatay'a "Kardeşlik Kenti" kuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2023 15:14
Hatay Kırıkhan'da oluşturulan 'Kardeşlik Kenti’nde depremzedelere her türlü hizmet verilmeye çalışılıyor, çocuklar da unutulmuyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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